В Петербурге установят ограждения в местах частых ДТП

В ходе проверки в Центральном районе Петербурга прокуратура выявила отсутствие дорожных ограждений на местах, где часто случаются ДТП.

По информации, предоставленной пресс-службой надзорного ведомства, в Куйбышевский районный суд прокуратурой был подан иск. Комитет по благоустройству обяжут внести ряд перекрестков в адресную программу и установить на некоторых участках перильные ограждения.

Ограждения требуют установить на пересечении 2-й Советской и Мытнинской улиц, 2-й Советской улицы и Суворовского проспекта, кроме того, ограждения должны присутствовать и на перекрестке Загородного проспекта и Социалистической улицы.

Иск прокуратуры был полностью удовлетворен судом.