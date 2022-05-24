Петербуржцы поделились мнением о дизайне вездесущих заборов

Комитет по благоустройству в скором времени установит ограждения в местах с максимальной концентрацией ДТП в Центральном районе Петербурга. Как пишет Neva.Today, к таковым отнесли перекрестки 2-й Советской улицы с Мытнинской улицей и с Суворовским проспектом, а также Загородного проспекта с Социалистической улицей. С данным требованием в феврале текущего года обратилась в суд прокуратура Центрального района. Целью установки заборов в данном случае выступает обеспечение безопасности пешеходов.

При этом второй тип заборов, который отгораживает тротуары от газонов, часто вызывает у горожан недоумение и досаду. Цель их установки объяснил депутат МО «Коломна» Илья Кисилев. Представитель муниципальной власти отметил, что к нему часто обращаются горожане с просьбой установить такие заборы. Они нужны, чтобы газоны не превращались в парковку.

Часто поводом для обращения служит так называемый условны земельный спор. Он возникает, если один из жителей ухаживает за придомовой территорией, сажая там цветы, а другой позволяет своей собаке бегать по этим зеленым насаждениям.

Петербургские активисты указывают на абсурдность некоторых заборов. Они могут загораживать путь к остановкам общественного транспорта или парковкам. Не лучшим образом отзываются горожане и о внешнем виде заборов. Многие называют их «уродскими» и отмечают, что однотипные ограждения портят вид.

С таким мнением согласен помощник муниципального депутата МО город Петергоф Юрий Мережко. Он называет установленные в городе заборы полнейшим мраком и предполагает, что делать что-то лучшее чиновникам мешает отсутствие вкус и стиля, а также устаревшие взгляды.

Издание Neva.Today предложило комитету по благоустройству провести опрос петербуржцев на предмет их отношения к заборам с эстетической точки зрения. Журналисты также поинтересовались у чиновников, почему для дизайна заборов нельзя привлечь крупные агентства, оказывающие услуги дизайна. Например, помочь с этим могло бы агентство «Нескучный сад», в активе которого благоустройство набережных Карповки и Большой Невки, а также ряд других значимых проектов. Ответ от комитета по благоустройству пока не поступил.

Исполнительный директор велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес напомнил, что деньги на заборы поступают в Петербург по федеральной программе. Ограждения по всей России устанавливаются однотипные без какого-либо индивидуального подхода по внешнему виду. Он отметил, что если бы установкой ограждений могли бы заниматься местные власти, эффект мог бы быть лучше. Например, по ГОСТу возможно было бы заменить металлические ограждения живыми изгородями из растений.

5 486 погонных метров заборов появилось в Петербурге за 2021 год. Они были установлены по 45 адресам и обошлись в 19 миллиардов рублей.

До конца текущего года ограждения появятся по 24 адресам. Всего будет установлено 3 353 погонных мета, которые обойдутся в сумму более 30 млрд рублей.

Комитет по благоустройству Петербурга в настоящее время возглавляет Василий Пониделко.