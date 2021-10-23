В Петербурге движение по набережной реки Мойки перекроют с 26 по 28 октября

В связи со съемками художественного фильма «Самая большая луна» в Петербурге перекроют движение на нескольких улицах с 26 - 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, с 15:00 26 октября до 05:00 27 октября по четной стороне набережной реки Мойки от Матвеева переулка до улицы Писарева будет перекрыто движение, но не более чем на 15 минут в течение часа.С 23:00 26 октября до 08:00 27 октября нельзя будет проехать по Банковскому переулку и перекрестку «Набережная канала Грибоедова — Банковский переулок». Движение также будет ограничено не более чем на 15 минут в течение одного часа. По Соляному переулку от Гангутской улицы до улицы Чайковского и Оружейника Федорова транспорт и пешеходы не смогут перемещаться с 16:00 27 октября до 09:00 28 октября.