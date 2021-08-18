В Петербурге из-за съемок индийского кино перекроют некоторые улицы

В Санкт-Петербурге пройдут съемки индийского фильма «Тигр 3». В связи с этим центр Северной столицы превратится в съемочную площадку. Из-за этого некоторые улицы в этом районе для автомобилистов будут перекрыты.

В пресс-службе Комитета по транспорту сообщили, что в субботу, 21 августа, в связи со съемками кинокартины будет перекрыта площадь Тургенева и Садовая улица. Также с 07:00 до 14:00 будет ограничено движение от набережной реки Фонтанки о Лермонтовского проспекта.

Также в воскресенье, 23 августа с 08:00 до 19:00 будет перекрыта нечетная сторона набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта. Проехать будет нельзя по четной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Итальянской улице, а также по Чебоксарскому переулку и Итальянская улица от набережной канала Грибоедова до дома 4.

Перекрытие улиц продолжится и в понедельник, 24 августа. Так, движение для водителей будет ограничено с 06:00 до 20:00 по Львиному переулку, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от 97 до 107-го дома, четной стороне набережной канала Грибоедова от 96 до 100-го дома. Также проехать будет нельзя с 06:30 до 14:00 по Миллионной улице от Дворцовой площади до 33-го дома, Миллионной улице и набережной Зимней канавки. Кроме того, ограничения в движении будут распространяться с 06:00 до 22:00 на Вознесенском проспекте от Большой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта.