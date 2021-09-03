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Беглов побывал на открытии первого в Петербурге парка для автобусов на газомоторном топливе

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© Фото: baltphoto.ru

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Открытие нового парка позволит увеличить количество экологичного транспорта.

В Санкт-Петербурге состоялось открытие первого парка автобусов на газомоторном топливе. На торжественной церемонии также побывал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург". Восстановление парка начали еще в 2015 году.

Главе Петербурга рассказали, что новая автобусная площадка позволит увеличить число экологичного транспорта в городе. Парк будет ориентирован на вид транспорта, который работает в таких районах Санкт-Петербурга, как Центральный, Невский, Адмиралтейский, Фрунзенский и Красногвардейский.

«Сегодня "Пассажиравтотранс" — одно из передовых предприятий. Новая площадка на Хрустальной — одно из современных предприятий. Я уверен, что мы и дальше будем продолжать реконструкцию. Я помню эту площадку, когда она была в запущении и на нее никто не обращал внимание, не понимал, что делать с ней. А сегодня это современное предприятие»,  — заявил градоначальник.

Кроме того, Беглову провели экскурсию по новому автобусному парку. После этого началась торжественная церемония открытия. К тому же, губернатор поздравил ветеранов и нынешних сотрудников предприятия с 95-летием «Пассажиравтотранса».

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