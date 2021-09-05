В честь юбилея «Пассажиравтотранса» автобусы выстроились в число 95 в Петербурге

В субботу, 4 сентября, автобусы в Петербурге выстроились в юбилейное число - 95. Об этом рассказала пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс».

В городе прошел флешмоб в честь юбилея «Пассажиравтотранса». 11 автобусов с голубыми крышами выстроились в число 95. Вид сверху сфотографировал квадрокоптер. Акцию организовали водители парка № 2 в Приморском районе. Отметим, что на построение у них ушло менее часа.

Кроме того, к юбилею был отремонтирован автопарк № 3 на Хрустальной улице. Долгое время площадка была заброшена, ее о пришлось отстраивать заново.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив предприятия с 95-летием и с открытием автопарка.

Так, в автопарке № 2 Приморского района отметили юбилей регулярного движения автобусов в Петербурге. Напомним, в городе их запустили 1 сентября 1926 года. . В этот день 3 первых автобуса вышли на маршрут от Детскосельского (Витебского) вокзала до сада Трудящихся (нынешний Александровский).