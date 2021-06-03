Беглов посетил выставку Комитета по транспорту.
Выставка инновационных проектов Комитета по транспорту прошла в рамках ПМЭФ. Темой выставки стало развитие экологического транспорта в Петербурге. Ведомство представило макеты парки электробусов и презентовало комплексную программу развития общественного электрического транспорта на период до 2024 года.
По проекту, парк электробусов должен располагаться в производственной зоне «Ржевка». Создание автопарка решит вопрос транспортного обслуживания районов, расположенных рядом, а также способствует направлению экологически чистого транспорта в центр Петербурга.
Более того, как отмечает председатель Комитета по транспорт Кирилл Поляков, реализация проекта значительно улучшит экологическую обстановку в районе и привлечет в Петербург новые технологии.
Объект планируют спроектировать в 2021-2022 гг., а его строительство запланировано на 2022-2024 гг.
Комитетом по транспорту в рамках ПМЭФ также была представлена комплексная программа развития электротранспорта в Петербурге до 2024 года и на период до 2028 года. В программу входит замена транспортных средств и реконструкция транспортной инфраструктуры.
Санкт-Петербург на пути к экологичному виду общественного транспорта
© Фото: pixabay.com
В Петербурге разрабатывается экологический общественный транспорт.
Беглов посетил выставку Комитета по транспорту.
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