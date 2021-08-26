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В Петербурге ГАТИ впервые забрали на штрафстоянку машины, припаркованные во дворах

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© Фото: baltphoto.ru

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Один из автомобилей стоял на газоне, а другой мешал вывозу мусора.

В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции сообщили, что после рейда во дворы Кировского района на штрафстоянку было отправлено два автомобиля. Одна из машин стояла на газоне, а другая мешала вывозу мусора с контейнерной площадки. Транспортные средства останутся на штрафстоянке до своего возвращения владельцам.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что неправильно припаркованные автомобили все чаще стали тревожить петербуржцев. Глава города отметил, что водители, нарушающие правила стоянки и парковки, доставляют массу неудобств, как жителям, так и мамам с колясками. Также градоначальник подметил, что помимо мусоровозов, во дворах все сложнее проезжать пожарным и скорым.

Также напомним, что в июне Беглов подписал закон, который дополняет Закон города «Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге».

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