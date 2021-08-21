Сотрудники ГАТИ провели рейд по выявлению нарушений парковки в Кировском районе

Во дворах Кировского района Петербурга сотрудники Государственной административно-технической инспекции провели рейд по выявлению незаконной парковки.

Инспекторы выявили десятки нарушений: автолюбители парковали свои машины на газонах, обочинах, перед входом в парадную и у мусорных баков. Больше всего нарушений нашли во дворах на проспекте Ветеранов, а также на Ленинском и Дачном проспектах. Нарушения фиксировали с помощью специальных программно-аппаратных комплексов.

"Дальше мы получаем от коллег из ГИБДД данные о владельцах транспорта, после чего нарушители получат «письмо счастья» о назначении штрафа. Для физических лиц – 3 тысячи рублей, а для юридических лиц – 150 тысяч", - пишет пресс-служба ГАТИ Петербурга в своей группе во «ВКонтакте».

Нарушителей, которые мешают проходу, отправят на штрафстоянку. Также на ней может оказаться машина без номерного знака.