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Центральные улицы Петербурга перекроют из-за съемок фильма

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© Фото: pixabay.com

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Ограничения будут действовать 12 и 13 августа, а также 18 сентября.

В Санкт-Петербурге будут снимать фильм «Алекс Лютый. Дело Шульца». В связи со схемками, центральные улицы Северной столицы будут перекрыты. В Комитете по транспорту Петербурга назвали список улицы и даты перекрытия дорог.

Так, 13 августа, транспорту запретят движение по Миллионной улице и набережной реки Мойки. С 04:00 до 23:00 будет перекрыто движение на участке от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и от набережной до Певческого моста.

В Комтрансе сообщили, что 12 августа будет запрещена парковка в центре города. Также с 17:00 до 04:00 нельзя будет парковаться на Миллионной улице и набережной Зимней канавки.

Кроме того, стоит отметить, что съемки фильма продолжаться осенью. В связи с этим 18 сентября наТифлисской улице и Тифлисском переулке, на площади Академика Сахарова, Биржевом проезде и Менделеевской линии будет запрещена парковка для любого транспорта. А 19 сентября 06:00 до 23:00 эти трассы будут полностью перекрыты.

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