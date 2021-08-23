В Петербурге ограничат движение из-за съемок фильма «Воланд»

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что в некоторых районах Северной столицы из-за съемок фильма «Воланд» ограничат движение.

Так, с 00:00 25 августа до 02:00 26 августа будет перекрыто движение по Биржевой линии и площади Академика Сахарова, а также с 08:00 27 августа до 23:59 29 августа запрещено будет проехать по проспекту Луначарского в направлении от улицы Композиторов к Выборгскому шоссе и по двум крайним левым полосам проспекта Луначарского в направлении от Выборгского шоссе к улице Композиторов.

Кроме того, с 00:00 4 сентября до 23:59 5 сентября для проезда будет перекрыта улица Зайцева от проспекта Стачек до Краснопутиловской улицы и улицу Маринеско, а также с 08:00 8 сентября до 00:00 9 сентября Таврическая улица от Суворовского проспекта до Кирочной улицы.

Также в Смольном отметили, что на этих же улицах с 24 августа по 9 сентября будет запрещена остановка транспорта.