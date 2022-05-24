Трамваи до Всеволожска и Новосаратовки оценили в 33 млрд рублей

Строительство трамвайной линии из Петербурга до микрорайона Южный во Всеволожске обойдется в 15 миллиардов рублей. Прокладку трамвайных путей до Новосаратовки оценили в 18 миллиардов рублей. Такие цифры озвучил заместитель председателя правительства области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин в ходе Дня субъекта в Совете Федерации.

Трамваи из Новосаратовки будут доезжать до станции метро «Ломоносовская». Из Всеволожска можно будет добраться до улицы Подвойского.

Согласно прогнозам, население Всеволожского района к 2035 году увеличится на 200 тысяч человек. Из них 170 тысяч человек предположительно будут жить именно в Новосаратовке — там запланировано строительство 2 млн квадратных метров жилья.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что ремонт на проспекте Стачек изменит маршруты трамваев.