Ленобласть при поддержке ВТБ запустит трамвай во Всеволожск

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель Банка ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о реализации дорожно-транспортных проектов в Ленобласти. Среди них строительство трамвайных линий до Новосаратовки и Всеволожска.

Глава региона рассказал, что в Ленобласти сейчас высокие темпы строительства жилья. По его словам, для их сохранения и дальнейшего развития необходимо решить проблемы с транспортом, строительством дорог и развязок. Он отметил, что транспортная система должна работать четко и удобно.

Костин уточнил, что экономический рост Ленобласти невозможен без развития транспортной инфраструктуры. В регионе планируют реализовать проект строительства трамвайных линий от Петербурга до Новосаратовки и до Всеволожска.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что строительство ЖК на Пискаревском проспекте также профинансирует ВТБ.