Строительство ЖК на Пискаревском проспекте профинансирует ВТБ

На Петербургском экономическом форуме ВТБ заключил соглашение с Росстройинвест о финансировании строительства нового жилого комплекса "Академик" в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и председатель совета директоров ГК "РСТИ№ Федор Туркин. Жилой комплекс появится на Пискаревском проспекте и будет включать в себя три многоквартирных дома общей жилой площадью 25,3 тысячи квадратных метров. Также там появится начальная школа на 100 учеников и детский сад на 80 мест. Проект реализуют с использованием счетов эскроу. На второй квартал 2026 года запланирован ввод жилого комплекса в эксплуатацию.

По словам Туркина, проект сочетает в себе современную архитектуру, социальную и экономическую инфраструктуру для комфортной жизни и продуманные планировочные решения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что соглашение о создании центра машиностроения и логистики в Петербурге подписали на ПМЭФ.