Деформационный шов на КАД отремонтировали досрочно

Ремонт моста на Кольцевой автодорогой завершен раньше срока. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», деформационный шов на переправе через реку Лубья планировалось отремонтрировать до 14 мая.

К настоящему моменту работы полностью завершены. С отремонтированного участка демонтировали временные технические средства организации дорожного движения.

Все введенные ранее ограничения проезда автотранспорта на данному участке Кольцевой автодороги уже сняты. Движение осуществляется по всем четырем полосам.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что четыре съезда на развязке Кольцевой автодороги в Волхонским шоссе будут перекрыты 12 мая. Там планируют устранять колейность.