С 12 мая перекроют четыре съезда на развязке КАД с Волхонским шоссе

Об ограничениях на КАД в связи с дорожными работами предупредили петербургских автомобилистов. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Полностью перекроют съезды на развязке КАД с Волхонским шоссе с 22:00 до 08:00 с 12 до 15 мая. Там будут ремонтировать дорогу и избавлять от колейности.

В ночь с 12 на 13 мая перекроют съезды №2, 3 и 5, а в ночь с 13 на 14 мая пятый съезд. Также будут закрыты съезды №2, 3 и 6 в ночь с 14 на 15. Данную информацию продублируют на табло и знаками.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в трех районах Петербурга со следующей недели введут ограничения движения транспорта.