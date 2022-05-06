С 11 мая ограничат движение транспорта по проспекту Стачек

В трех районах Петербурга со следующей недели введут ограничения движения транспорта. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

В Кировском районе с 11 мая будут вести работы по установке светофора. До 14 июня движение по проспекту Стачек у Комсомольской площади ограничат в связи с этим. Также ограничения введут на Краснопутиловской улице у Комсомольской площади.

Также ограничения коснутся нескольких участов в Невском районе. С 11 по 12 мая будут идти работы по восстановлению дороги после прокладки газопровода на пересечении проспекта Елизарова со Старопутиловским валом. Также с 12 по 15 июня движение будет затруднено по проспекту Обуховской обороны на перекрестке со Слободской улице.