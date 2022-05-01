На «Академической» на рельсы упал пассажир

В воскресенье, 1 мая, на путях станции метро «Академическая» в Петербурге оказался пассажир, который упал туда по собственной неосторожности. Как рассказает телеканал 78, незадачливому пассажиру помогли подняться, а после доставили в пикет станции.

Обстоятельства его падения теперь выясняет транспортная полиция. 30-летнему мужчине теперь может грозить штраф от 3 до 6 тысяч рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении административного дела о нарушении требований в области транспортной безопасности.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на станции «Коменданствий проспект» задержали пьяного пассажира, который пытался пройти на неё, угрожа сотрудникам ножом.