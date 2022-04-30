Пьяный пассажир пытался пройти на станцию «Комендантский проспект» с ножом и полицией

Вечером четверга, 28 апреля, в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что его не пускают на станцию метро «Комендантский проспект» без объяснения причин. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», когда наряд полиции прибыл на место, им сотрудники безопасности метрополитена передали им задержанного заявителя в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Выяснилось, что сотрудники отказались пропустить пьяного пассажира на транспортный объект. После этого он достал нож и начал им угрожать.

Поздним вечером того же дня в полицию обратился один из инспекторов ФГУП «Петербургский метрополитен» с заявлением об агрозах ножом на станции. В итоге в отношении задержанного пассажира возубдили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что число задержанных по подозрению в организации взрыва жилого дома на Товарищеском проспекте выросло до четырех человек.