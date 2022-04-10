Продавец корюшки в Колпино чудом выжил из-за вылетевшей на тротуар Mazda

В Колпинском районе Петербурга произошло ДТП. Как сообщает телеканал 78, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, водитель автомобиля Mazda потерял управление, в результате чего машина вылетела на тротуара.

Авто врезалось в лоток к корюшкой, который стоял на тротуаре. Продавец рыбы вовремя заметил опасность и вовремя отскочил от несущегося на него автомобиля.

Сообщается, что водитель Mazda не пострадал. После аварии он, никуда не торопясь, вышел из авто. Прохожие помогли продавцу собрать рассыпавшуюся по тротуару от столкновения рыбу.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на набережной Мойки автомобиль снес ограждение и чудом не свалился в воду.