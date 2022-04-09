Водитель «Кадиллака» снес ограждение на набережной реки Мойки и чуть не упал в воду

В Центральном районе Петербурга в ночь с 8 на 9 апреля произошла дорожная авария. Об этом сообщается в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "Вконтакте".

Водитель "Кадиллака" влетел в историческое здание и снес ограду. ДТП произошло напротив музея-квартиры А. С. Пушкина. Водитель отключился прямо за рулем и снес два пролета исторической ограды. По словам очевидцев, мужчина мог быть в состоянии наркотического опьянения. Отмечается, что автомобиль не принадлежал водителю.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 00:30 у дома 18 по набережной реки Мойки.