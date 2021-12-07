Беглов нашел виноватых в неубранных петербургских улицах

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, кто мешает снегоуборочным машинам своевременно убирать снег с улиц. В эфире «Радио России» градоначальник указал на неправильную парковку автомобилей, которая мешает проезду и работе специальных машин.

Губернатор поделился мнением, что городские службы справились с уборкой снега и обеспечили транзит транспорта и пешеходов. Он отметил, что в ближайшее время будет усилена работа по взаимодействию с местным самоуправлением, федеральными структурами, от которых зависит не только уборка снега на местах, но и борьба с нарушениями правил парковки.

С такой точкой зрения согласны не все горожане. Многие пишут в социальных сетях, что просто не встречают снегоуборочной техники и дворников на своих улицах и во дворах.