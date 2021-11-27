На Дворцовой площади в начале декабря установят новогонюю ель

В Петербурге в начале декабря на Дворцовой площади установят главную новогоднюю ель. Об этом 27 ноября сообщили в официальном телеграм-канале администрации Центрального района города.

Живое дерево будет установлено на площади к 7 декабря, а к 20-му числу ее должны полностью украсить. Также на Дворцовой создадут «ледовый дворец», который был традиционной новогодней забавой времен правления императрицы Анны Иоанновны.

Напомним, в этом году петербуржцы предпочли искусственной елке — живую. Свое мнение горожане высказали посредством голосования, результаты которого озвучили в начале ноября.