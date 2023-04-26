В Петербурге не хватает вакцин от клеща из-за массового наплыва граждан

С приходом весны петербуржцы стали массово прививаться от клещевого энцефалита для поездок в лес, в том числе и на майские праздники. Однако многие жители столкнулись с отсутствием необходимой прививки.

В Северной столице местные жители столкнулись с дефицитом вакцин от клещевого энцефалита. Оказалось, что что вакцины закупаются не на уровне города, а на уровне районов. В связи с этим жители некоторых районов столкнулись с тем, что не могут сделать необходимую прививку. Об этом сообщает dp.ru.

Директор по развитию аналитической компании «АРЭНСИ Фарма» Николай Беспалов рассказал, что такая ситуация сложилась из-за массового наплыва жителей делать прививку заранее.

Отметим, что прививка от клеща состоит из двух компонентов. Ее делают за полтора месяца до поездки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что с начала 2023 года в Городской вирусологический центр больницы Боткина приехали более 100 клещей, из которых у 30 выявили наличие боррелиоза.