Петербургские преподаватели вузов 19 ноября впервые отметят профессиональный праздник

В Петербурге и по всей России 19 ноября впервые будет отмечаться профессиональный праздник преподавателей вузов.

19 ноября было выбрано не случайно. В этот день родился великий российский ученый Михаил Ломоносов.

«Новый профессиональный праздник, появившийся в Год науки и техники, — очень значимый для Петербурга. В вузах нашего города работает более 30 тысяч преподавателей, из них половина — обладатели кандидатской и докторской степеней. Они обучают около 317 тысяч студентов», — поделился своими мыслями губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что в Северной столице находятся 317 научных организаций и 70 вузов. А в будущем в городе будут созданы три инновационных научно-технологических центра — «Невская дельта», «Приморская долина» и «ИТМО Хайпарк».