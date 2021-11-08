В Петербурге за октябрь обработано более 200 заявок о нарушениях парковки

Жители Петербурга за октябрь отправили более двухсот обращений о нарушении правил остановки и стоянки транспортных средств в зоне действия дорожных знаков. Об этом 8 ноября сообщает комитет по транспорту.

Обращения были направлены через специальную форму на сайте Комтранса. Граждане внимательно следили за соблюдением правил парковки в зоне дорожных знаков 3.27-3.30.

На основании поступивших жалоб из разных районов Северной столицы были эвакуированы 197 автомобилей и составлены на месте 34 протокола о правонарушениях.

Комтранс призывает петербуржцев и гостей города обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать установленные правила. О нарушениях в ведомстве просят сообщать в режиме онлайн на сайте Комитета.