Петроградку к 4 ноября украсит праздничная подсветка

В Петроградском районе Петербурга ко Дню народного единства будет установлена праздничная подсветка. Об этом 3 ноября сообщает СПб ГБУ «Ленсвет».

Архитектурно-художественная подсветка в цветах российского триколора появится на Большом проспекте Петроградской стороны, а также на Дворцовом мосту. Она будет включена с 16:55 4 ноября и до 8:25 5 ноября.

«В Петербурге реализуется масштабная программа художественной подсветки зданий, мостов, памятников и других достопримечательностей. Большинство проектов выполняется на постоянной основе. К Дню народного единства особое, индивидуальное украшение получили Дворцовый мост, Большой проспект Петроградской стороны. Этот праздник – один из главных в нашей стране. Он объединяет весь российский народ, напоминает о великой истории России и нашей общей ответственности за ее судьбу», — высказался губернатор Петербурга Александр Беглов.