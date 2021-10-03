«Зенит» проиграл футбольному клубу «Сочи»

Петербургский «Зенит» понес первое поражение в чемпионате Российской Премьер-Лиги. Матч «Сочи» — «Зенит» закончился счетом 2:1.

Футболисты играли в Петербурге на «Газпром Арене». На 45 минуте матча Артем Дзюба забил гол в пользу «Зенита», но Зандер Матео Кассьера сначала на 67 минуте сравнял счет, а затем Сергей Терехов забил еще один гол на 71-й минуте.

Несмотря на проигрыш, «Зенит» лидирует в турнирной таблице. Его ближайший конкурент, московское «Динамо», отстает на четыре балла.

Следующий матч «Зенита» пройдет 17 октября. Футболисты сыграют против тульского «Арсенала».