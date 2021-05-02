«Зенит» сможет стать чемпионом России после матча с «Локомотивом» 2 мая

В воскресенье, 2 мая, состоится матч 29-го тура Тинькофф Россиийской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арена» при закрытой крыше. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской команды.

Предстоящий матч станет главным и ожидаемым для сине-бело-голубых. В том случае, если команда из Петербурга обыграет «железнодорожников», то автоматически станет чемпионом турнира третий раз подряд.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в воскресенье, 2 мая, в Северной столице откроют станцию «Зенит». Станция метрополитена откроется именно для матча «Зенит» - «Локомотив» в тестовом режиме.