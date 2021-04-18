Матчи УЕФА могут перенести из Дублина в Петербург

В Петербурге ведут переговоры с представителями УЕФА на предмет передачи части матчей в Северную столицу. Окончательное решение станет известно завтра, 19 апреля. На данный момент Дублин является хозяином чемпионата Европы по футболу.

Причиной передачи матчей стало отсутствие документов, подтверждающих допуск болельщиков на трибуны. Речь идет об играх в Дублине, Бильбао и Мюнхене. В этих города должны были состояться матчи сборных Польши и Словакии, Швеции и Польши, а также Швеции и Словакии.

Кроме того, матчи 1/8 финала также могут перенести в Петербург. При этом матчи могут перенести и в другие города мира.