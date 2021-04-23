В УЕФА подтвердили перенос матчей из Дублина в Петербург

В Петербурге пройдут дополнительные матчи ЕВРО-2020. Игры, которые должны были состояться в Дублине, теперь перенесены в город на Неве. Об этом сообщили в УЕФА.

В УЕФА официально подтвердили перенос матчей группы Е. Причиной переноса стал отказ администрации Дублина в проведении трех матчей из-за пандемии инфекции коронавируса.

Всего в Петербурге состоится семь матчей ЕВРО-2020 в период с 12 июня по 2 июля. Изначально планировалось, что в городе пройдет только три игры группового этапа, а также один матч четвертьфинала.

Кроме того, Бильбао отказался от проведения матчей.