Петербург получит компенсацию за организацию матчей Евро-2021

Петербург получит компенсацию за проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году, перенесенных из Дублина.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ее сумма составит 27 миллионов рублей. Компенсацию предоставят на основе соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета, проект которого уже одобрен правительством Северной столицы.

“Согласно документу, в 2022 году из федерального бюджета бюджету Санкт‑Петербурга будет предоставлен межбюджетный трансферт в целях возмещения расходов бюджета города на организацию мероприятий по проведению дополнительных матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что затраты Петербурга на организацию перенесенных матчей составили 26 984 986,83 рублей.

Уточняется, что речь идет о трех групповых матчах чемпионата Европы 14, 18 и 23 июня 2021 года, которые прошли в Санкт-Петербурге из-за их переноса из Дублина в связи с пандемией COVID-19.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что УЕФА выплатил компенсацию российской стороне за организацию финала Лиги чемпионов, который должен был пройти изначально в Петербурге.