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УЕФА выплатил компенсацию после отмены Лиги чемпионов в Петербурге

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил компенсацию российской стороне за организацию турнира.

Как пишет ТАСС, об этом сообщил генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Он заявил, что все компенсации выплачены всем подрядным организациям и теперь “вопрос закрыт”. Сорокин также уточнил, что сложностей не было, единственное, что долго обсуждалась сумма компенсации.

Напомним, что финал Лиги чемпионов изначально планировали провести с Санкт-Петербурге, но в связи со сложной политической ситуацией УЕФА принял решение отобрать у Северной столицы право на проведение матча.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве состоялся матч между клубом “Зенит” и самарским “Крылья Советов", который проходил в рамках Кубка России по футболу. На нем петербургский клуб обыграл самарскую команду с минимальным приемуществом.

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