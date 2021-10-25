«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1

В воскресенье, 24 октября, в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч 12-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком". Игра завершилась сокрушительным поражением московской команды со счетом 7:1 благодаря дублям Азмуна и Мостового, а также голам Клаудиньо, Дзюбы и Ерохина.

За счет этой победы питерская команда вновь возглавила таблицу РПЛ, набрав 26 очков. "Спартак" с 17 баллами остался на седьмой позиции.

Ранее сине-бело-голубые дважды обыгрывали красно-белых с разницей в пять мячей — в 1949-м и 2012-м.