«Зенит» и «Спартак» сыграют за Суперкубок в Петербурге

Матч Суперкубка России по футболу состоится 9 июля. Бюро исполкома Российского футбольного союза выбрало место его проведения стадион «Газпром арена» в Петербурге.

Как уточняется в сообщении Российского футбольного союза, время проведения матча объявят позднее. Тогда же появится и информация о билетах.

«Зенит» в настоящий момент является победителем Российской премьер-лиги. В этом качестве он сыграет со «Спартком». Помимо Петербурга на проведение матча Суперкубка претендовали Нижний Новгород и Казань.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что футбольный клуб «Зенит» построит новый стадион на улице Верности в Калининском районе. Возвести объект планируют до 31 декабря 2023 года.