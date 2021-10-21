"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов

Футболисты "Зенита" проиграли "Ювентусу" со счетом 0:1 в матче Лиги чемпионов. Единственный мяч встречи в Петербурге был забит в самом конце второго тайма. Победу итальянскому клубу принес Деян Кулушевски.

Лучшим игроком матча признан защитник туринцев Леонардо Бонуччи.

— Бонуччи был одним из лучших в защите и скреплял собой всю оборонительную линию. Помогал он и в развитии атак, — отметил технический наблюдатель УЕФА Душан Фитцель.

У «Зенита» осталось три очка – он занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в группе «Ювентус» (девять очков). Далее следует «Челси» (шесть очков). На последнем месте идет «Мальме», у которого нет очков.

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграет в ответном матче с «Ювентусом» в Турине. Игра пройдет 2 ноября.