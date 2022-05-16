В России появился свой магазин приложений NashStore

Пользователи получили возможность устанавливать российский магазин приложений NashStore. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на разработавшее платформу АНО "Цифровые платформы", на ней уже имеется более тысячи различных программ. В их числе уже есть приложения «Сбер-Маркет», Rutube, Gloria Jeans, «Банки.ру» и ряд других.

Разработчик также отметил, что в настоящий момент запускается регистрация инсотранных создателей приложений на NashStore. Российский магазин приложений предназначен для Android. Скачать его на свое мобильное устройство желающие могут с сайта nashstore.ru. Система онлайн-оплаты цифровых товаров в новом магазине пока не работает.

Для разработчиков доступ к NashStore открыли раньше. Как сообщал «Санкт-Петербург.ру» ранее, загрузить свой контент в первый отечетсвенный магазин приложений они могли уже 9 мая.