Магазин приложений NashStore открыли для разработчиков

С 9 мая российские разработчики приложений получили доступ к регистрации в отечественном магазине NashStore. Как сообщает ТАСС, сервис станет аналогом зарубежных магазинов приложений на Android.

Для пользователей магазин приложений пока не доступен. В полной мере он начнет свою работу 16 мая.

С 10 мая покупатели магазнов IKEA снова смогут вернуть товар в российских магазинах. Как пишет АБН, им также станет доступна услуга возврата денег за неиспользованные подарочные сертификаты.

В магазине приложений NashStore будет 35 категорий. Пользователи смогут найти в нем приложения для бизнеса, связи, социальные сети и прочие. Приложения платежных сервисов, как ожидается, появятся в NashStore через несколько недель.