Совладелец ИК "Евроинвест" Андрей Березин рассказал о запуске маркетплейса для стройматериалов

В России планируют запустить маркетплейс строительных материалов. Об этом сообщил совладелец ИК “Евроинвест” Андрей Валерьевич Березин. Инициатива связана с тем, что почти 50% всех российских стройматериалов на 70% зависимы от иностранного оборудования.

По мнению экспертов, в ближайшие несколько лет российские производители стройматериалов могут столкнуться с критической нехваткой оборудования для производства. Ведь зарубежные компании, поставляющие станки и другие детали, покинули российский рынок на фоне санкций.

Отметим, что в России для производства кирпичей, керамической плитки, саморезов, герметики и газобетона компаниям приходится использовать зарубежное оборудование. Однако это не значит, что другие стройматериалы не зависят от импортной продукции. Спасает положение наличие расходников, которые можно завезти в Россию через параллельный импорт. Также часть материалов осталась на складах.

На фоне этого совладелец ИК “Евроинвест” Андрей Березин выступил с предложением создать маркетплейс для строительных материалов.

Сейчас наблюдается повышенное внимание покупателей и производителей к маркетплейсам. Аналитики из Data Insight считают, что вскоре произойдет стремительный рост рынка e-commerce. Минимум в четыре раза к 2025 году. Это приведет к тому, что маркетплейсы поглотят небольшие магазины и станут конкурировать между собой.

Березин отметил, что у него имеется проект электронного маркетплейса для стройматериалов. Готов и образец приложения для IPhone. Однако у предпринимателя нет уверенности в том, что в проект стоит вкладываться дальше.

По его словам, многое зависит от ряда вопросов. Смогут ли поставщики маркетплейса перестроить логистические цепочки и привозить импортные стройматериалы, чтобы в полной мере выполнить свои обязательства перед покупателями. Березин отметил, что решение по проекту будет принято в ближайшее время.

Отметим, что предприниматель занят не только маркетплейсами. Он занимается финансированием разработок прибора для интероперационного лечения рака легких, на основе исследований уже создан опытный образец. Также к серийному производству готовят рентгеновский аппарат для обнаружения больных раком тканей и поверхностей.

Березин отметил, что в ситуации с санкциями стоит уделить внимание необходимому количеству профессиональных кадров. По его словам, в вопросе импортозамещения уже много делается, однако можно сделать еще больше.

Он заявил, что российские производители уже начали работать с качеством, однако в вопросах строительства самолетов все не так просто. Там слишком большая номенклатура материалов и комплектующих, на импортозамещение которых может уйти несколько десятков лет. Помимо материалов требуются и знания. Березин отметил, что в мире много стран, занимающихся производством самолетов. Однако они кооперируются со всем миром. А в России нельзя запустить производство моделей советских времен, потому что утеряно много производств. Также он посетовал на отсутствие профессиональных кадров, которые могли бы взяться за самолетостроение.

Предприниматель выразил мнение, что в России стоит начать готовить профессионалов с раннего возраста, иначе страна окажется на обочине мира.

Березин рассказал, что в Петербурге планируется открытие губернаторского лицея интернатного типа с развитой инфраструктурой для спорта и дополнительного образования. Там смогут обучаться одаренные дети Северо-Запада. К обучению детей сможет приступить преподавательский коллектив из бывшего 45-го интерната. Предприниматель отметил, что удалось достигнуть принципиальной договоренности по месту размещения будущего лицея. Предпроект готов, компания занимается разработкой проекта. Дело продвигается, но медленнее ожидаемого.