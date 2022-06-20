Особенности разработки паспорта безопасности объекта

Паспорт безопасности химической продукции (в международной терминологии – MSDS) – документ, содержащий исчерпывающие сведения о свойствах продукции химической промышленности, необходимые для безопасного использования, переработки, хранения, перевозки и утилизации. ПБХП оформляют производители и импортёры. Функция документа – обеспечить информированность и защиту потребителей от потенциального негативного воздействия продукции, не допустить нанесение вреда окружающей среде.

Нормативная база

В России ПБХП оформляется по нормам ГОСТ 30333-2007. С 01.06.2022 г. готовился к введению новый стандарт – ГОСТ Р 58475-2019. Однако 30.05.2022 г. приказом Росстандарта вступление в действие нового ГОСТ было отменено.

При ввозе химии иностранного производства в РФ по запросу таможенных органов импортёры предоставляют перевод международного MSDS на русский язык. Для дальнейшего оборота на территории России может быть оформлен ПБХП по нормам ГОСТ 30333-2007. Документ российского образца потребуется для прохождения сертификации, государственной регистрации, а также при поверках экологической безопасности производства.

Порядок оформления и содержание ПБХП

Предварительный этап процедуры – определение необходимости паспортизации. По российским стандартам паспорт безопасности оформляется на подавляющее большинство видов химической продукции. Но есть и исключения. Глава 1 ГОСТ устанавливает, что на готовые лекарства, готовую косметику и парфюмерию, продовольственные товары, химию оборонного назначения, радиоактивные, ядерные соединения оформлять ПБХП не нужно.

С помощью компетентных сертификационных органов заинтересованным лицам необходимо идентифицировать код ТН ВЭД, ОКПД 2 и класс опасности веществ и материалов по действующему законодательству. На основании этой информации устанавливается необходимость оформления паспорта. Подробнее о порядке оформления ПБХП здесь.

Важно! Паспорт безопасности составляют и передают потребителю до фактической поставки товаров и выпуска в обращение (п. 4.2.6. ГОСТ 30333-2007). Это важно для подготовки мест хранения, оборудования для переработки, своевременного инструктажа персонала.

Паспорт безопасности содержит 16 разделов:

наименование продукции, производителя (импортёра), контактная информация;

класс опасности и элементы соответствующей маркировки;

состав с указанием процентной доли веществ;

факторы опасности для здоровья, мероприятия первой медицинской помощи;

информация о пожаровзрывоопасности, продуктах горения, рекомендованных способы ликвидации возгорания;

меры профилактики ЧС и порядок действий в случае возникновения;

правила хранения, перемещения, транспортировки;

способы и параметры контроля негативного воздействия на здоровье персонала и окружающую среду;

физические и химические свойства;

реакционная способность с другими веществами;

токсичность;

влияние на окружающую среду в штатном режиме и в случае утечки;

рекомендации по утилизации, обработке, хранению отходов;

дополнительная информация для перевозчиков: подходящие транспортные средства, маркировка, правила погрузки-разгрузки, упаковка;

ссылки на международные и российские законодательные нормы;

дополнительные сведения.

Подробное содержание разделов приведено в Приложении А к ГОСТу. Все разделы обязательны.

Этапы разработки ПБХП

Для составления документа потребуется знать химический состав продукта, процентное содержание компонентов. Для этого может потребоваться протокол испытаний.

Кроме того, проводится экспертный анализ сведений: изучаются потенциально опасные ситуации, которые могут возникнуть при обработке, хранении, перевозке химии. Разрабатываются рекомендации и инструкции: на основании анализа рисков собираются и кратко, понятно для потребителя излагаются рекомендации по технике безопасности, маркировке, порядку перевозки, действиям в случае ЧС, оказанию первой помощи. После чего заполняется форма паспорта.

Пункт 4.2. ГОСТа содержит подробные требования к порядку заполнения и содержанию документа. Производитель по своему усмотрению может вносить дополнительную информацию, если считает, что это необходимо для безопасности потребителя.

Регистрация паспорта безопасности

ПБХП должен быть в обязательном порядке зарегистрирован и внесён в федеральный регистр (п. 4.2.9. ГОСТ). Заполненный документ проходит экспертизу на соответствие международным стандартам оформления. Положительное заключение эксперта даёт право присвоить документации уникальный номер. С этого момента ПБХП считается зарегистрированным в надлежащем порядке.

Внимание! В случае переиздания, актуализации и внесения новых сведений процедура регистрации повторяется.

Срок действия документации

В зависимости от класса опасности химической продукции паспорт выдаётся на 3 или 5 лет. Особо опасные вещества и материалы получают документ на 3 года, умеренно опасные – на 5 лет. Международный MSDS действует бессрочно.

Процедура паспортизации товаров химического происхождения регулируется национальными и международными законодательными нормами. Требуется экспертная оценка свойств продукции. Чтобы во всём разобраться, нужны определённые компетенции и опыт. Поэтому для оформления паспорта безопасности химической продукции предприниматели обращаются в сертификационные центры.