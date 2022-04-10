Россиянам рассказали, как выгодно взять отпуск на майские праздники

Если работник имеет возможность уйти в отпуск на майские праздники, выгоднее брать его в период со 2 по 8 мая. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора юридической практики в SuperJob Александра Южалина. В этом случае работник получит большие выплаты, чем если бы он просто продолжал работать в эти дни с учетом общего графика выходных и праздников.

Эксперт пояснил, что в этом году 2, 3, 7 и 8 мая являются неоплачиваемыми днями. Однако ушедшему в отпуск работнику они будут оплачены по-среднему. Таким образом, за месяц работник получит больше, чем если бы он просто продолжал работать и отдыхал по общему графику.

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