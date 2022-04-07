Петербуржцы стали чаще задумываться о подработке

63% работающих петербуржцев задумались о необходимости дополнительного источника дохода и намерены заняться поисками в ближайшее время. Такими результатами совместного опроса поделились HeadHunter и СК «Росгосстрах жизнь».

Чаще других дополнительный источник дохода ищут бухгалтеры, административный персонал транспортники и логисты. У 40% занятых в Петербурге представителей рекламной, маркетинговой и PR-индустрии уже есть несколько работ.

Уже обзавелся подработкой каждый пятый петербуржец (22% от общего числа работающих). В качестве основных причин для поиска дополнительной работы петербуржцы называют дополнительный заработок, развитие навыков, а также необходимость отдать долги и расплатиться по кредитам.

Важной статьей расходов является питание. ALLNW сообщает, что в Роспотребнадзоре рекомендовали горожанам употреблять в пищу больше фруктов и овощей, чаще есть кашу и хотя бы два раза в неделю включать в рацион рыбу.