Петербургский избирком назначил нового председателя ТИК №47 Красносельского района

Решение о назначении новой главы ТИК №47 было принято на заседании Горизбиркома, видеотрансляция которого велась в паблике Горизбиркома во «ВКонтакте».

Новой председательницей территориального избиркома № 47 Красносельского района стала 36-летняя Анастасия Матросова. Ее выдвинула региональная правозащитная общественная организация «Милосердие». Женщина работает в МО «Академическое» в Калининском районе.

Кроме Морозовой на место главы ТИК №47 претендовали еще три человека. Один из них — начальник отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Красносельского района Валерий Корхалёв.

Ряд членов Горизбиркома раскритиковали идею ставить председательницей ТИК Красносельского района человека из Калининского. Член ГИК с правом решающего голоса Екатерина Фесик и двое ее коллег Андрей Беляков и Дмитрий Краснянский выражали недовольство тем, что в ТИК каждый раз назначают «не совсем подходящих людей».

За Анастасию Матросова проголосовало восемь человек из комиссии, ее утвердили на должности.