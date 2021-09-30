Петербургский избирком снял главу ТИК №47, которую назначили перед выборами

В Петербурге избирком исключил Анастасию Матросову, которую назначили на должность председателя ТИК №47 14 сентября 2021 года, накануне выборов.

В Красносельское районе глава ТИК №47 Анастасия Матросова снялась с должности. На заседании 30 сентября СПбИК рассмотрели заявление о сложении ее полномочий по собственному заявлению. «Видимо, посчитала, что не справилась с работой, которую должна исполнять по закону», — сказал член с правом решающего голоса Дмитрий Краснянский.

До избрания новой главы ТИК №47 Краснянский предлагает возложить полномочия на заместителя председателя Валерия Корхалёва.

8 сентября ЦИК снял с должности прошлого председателя ТИК №47 Елену Тюленеву за то, что она назначила в свою комиссию чужих сотрудников в то время, когда они еще работали в ТИК №48.