Председатель ЦИК Памфилова пригрозила петербургскому Горизбиркому Генпрокуратурой

На заседании Центральной избирательной комиссии, которое 1 сентября транслировали в интернете Памфилова осталась недовольна действиями петербургского избиркома.

Глава ЦИК Элла Памфилова пригрозила горизбиркому Петербурга прокуратурой. Причиной послужила миграция председателей участковых избиркомов. Территориальная избирательная комиссия № 48 Московского района 31 августа уволила 17 председателей УИК, а ТИК № 47 Красносельского района еще 26 августа приняла их на работу.

Элла Памфилова назвала происходящее манипуляцией и потребовала увольнения глав ТИК № 47 и № 48. Так как решения об увольнении председателей участковых избиркомов были незаконны.

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина на заседании ЦИК сказала, что не знала о снятии председателей с должности. Представитель избиркома Олег Зацепа сообщил, что комиссия допустила неточность и обещал отменить принятые решения. Сейчас постановление о составе комиссий Красносельского района приостановлено.

Ранее Элла Памфилова уже выражала недовольство работой петербургского избиркома. В конце августа она говорила, что Смольный поощряет действия наперекор указаниям ЦИК. Памфилова выражает надежду, что выборы в Законодательное Собрание для Петербурга это «ещё один шанс навести порядок, исправить ошибки и достойно провести кампанию».