Участник январской акции в Петербурге получил 3 года колонии-поселения

Объединенная пресс-служба судов, сегодня, шестого сентября сообщает о вынесении приговора петербуржцу.

В Петербурге участнику акции 31 января Илье Першину суд назначил три года колонии-поселения. По версии следствия, ОМОН пытался задержать мужчину на Исаакиевской площади, но тот ударил сотрудника Росгвардии по ноге и толкнул локтем в грудь. Из-за этого силовик поскользнулся и упал на лед. Подруга подсудимого, которая находилась вместе с ним на акции, рассказывает, что полицейский сам упал и ушибся.

В Петербурге и в других городах России 31 января проходили несанкционированные акции в поддержку заключенного под стражу Алексея Навального.