На севере Петербурга на газоне нашли гранату

В Калининском районе Петербурга рабочине нашли на газоне предмет похожий на гранату. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны вызвали накануне около половины четвертого дня к дому № 59 по Полюстровскому проспекту. Специалисты накрыли подозрительный предмет, обнаруженный сотрудниками местного предприятия, локализатором взрыва «Фонтан».

«Сотрудники Росгвардии доложили о происшествии в центр оперативного управления и обеспечили охрану места происшествия. Подозрительный предмет полицейские накрыли локализатором взрыва «Фонтан», — прокомментировали инцидент представители ведомства.

Специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион» установили, что предмет не представляет никакой опасности — находкой оказался пустой корпус ручной гранаты Ф-1 времён войны.