На севере Петербурга полицейский выхватил у пьяного водителя гранату с выдернутой чекой

В Выборгском районе Петербурга дорожный полицейский выхватил у пьяного водителя гранату с выдернутой чекой. Об этом 26 декабря сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел накануне около 10 часов вечера у дома №22/4 по проспекту Просвещения. Сотрудник дорожного патруля остановил легковой автомобиль, водитель которого схватил гранату и выдернул из нее чеку. Полицейский среагировал молниеносно — выхватил боеприпас и зажал его в руке. На место были вызваны взрывотехники ОМОН Росгвардии. Пока они ехали на место коллеги помогли инспектору и примотали гранату к руке изолентой.

Позже выяснилось, что граната оказалось муляжом РГД-5. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель задержан.