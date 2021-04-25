Путин примет участие в заседании Совета законодателей РФ в Петербурге

У президента России на следующей неделе запланирован визит в Петербург. В городе будет проведено заседание Совета законодателей России, который действует при Федеральном Собрании. Выступления Путина на заседании проходят ежегодно.

Информация об участии президента в заседании была озвучена в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Вероятно, Путин поздравит работников Скорой помощи с их профессиональным праздником, который в стране отмечают 28 апреля.