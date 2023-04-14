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Социолог Шугалей обратился в генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить Беглова на многочисленные нарушения

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© Фото: Baltphoto

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Максим Шугалей, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и социолог, направил официальное обращение в адрес генерального прокурора РФ Игоря Краснова с просьбой проверить деятельность губернатора Петербурга Александра Беглова.

«В настоящее время в Санкт-Петербурге слоилась критическая ситуация, связанная с антироссийской позицией Губернатора города, при этом информация является открыто и широко освещалась в средствах массовой информации», — рассказал он.

Среди прочего Шугалей упомянул о сохранении своих мандатов депутатами, которые поддержали призывы обвинить президента Владимира Путина. Также социолог просит проверить Беглова на факты государственной измены, коррупции, кумовстве, семейственности и потворстве азербайджанской диаспоре в городе. В своем обращении Шугалей просит провести проверку и взять на личный контроль данный вопрос с привлечением виновных лиц к ответственности, если такие факты будут выявлены.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин также высказал недовольство деятельностью Беглова на посту губернатора и попросил спикера Государственной Думы Вячеслава Володина принять законопроект, предусматривающий возможность досрочного прекращения полномочий глав регионов.

 

 

 

 

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